Петербургский музей уличили в длительном нарушении противопожарной безопасности

Безопасностью посетителей жертвовал музей "Разночинный Петербург».

Музей "Разночинный Петербург" в течение долгого времени нарушал требования пожарной безопасности в здании на Большом Казачьем переулке. В этом музей уличила прокуратура Адмиралтейского района, пришедшая в учреждение с проверкой, сообщает пресс-служба ведомства.

Найденные нарушения ставят под угрозу безопасность посетителей музея и экстренное проведение спасательных работ в случае пожара. Прокуратура обратилась в суд с иском об устранении нарушений требований противопожарной безопасности. Решение суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее родные жертв теракта в метро Петербурга выбрали эскиз памятного знака с именами.

Фото: Музей "Разночинный Петербург", ВКонтакте