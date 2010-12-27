Вес ручного блока детектора составит не более 2,5 кг.

В вторник, 13 ноября, стало известно, что петербургский метрополитен закупит детекторы для определения взрывчатки. Соответствующий документ был размещен на портал госзакупок.

Согласно документации, вес ручного блока детектора составит не более 2,5 кг. Известно, что на экране такого устройства должны отображаться вещества и их концентрация.

Стоимость такого новшевства составит 28,5 млн рублей.

Поставка детекторов ожидается с 17 по 20 декабря.

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Фото:Pixabay