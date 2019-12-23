Сотрудники петербургского метрополитена уже два года сортируют мусор

Речь идет о макулатуре и полимерах.

Сотрудники петербургского метрополитена занимаются раздельным сбором мусора с начала 2018-го года. Об этом рассказала пресс-служба подземки Петербурга в социальных сетях.

В метро реализуют проект селективного сбора и накопления макулатуры и полимеров: офисной бумаги, картона, газет, журналов, печатных изданий и пластиковых тар.

За прошедший год метрополитен отправил на переработку около 20 тыс. килограммов бумаги, 36 тыс.килограммов картона, почти 6 тыс. килограммов полиэтилентерефталата и 3 тыс. килограммов полиэтилена высокой и низкой плотности, а также 374 килограммов батареек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что метрополитен в Петербурге увеличит количество турникетов.

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