В настоящий момент новые выходные турникеты установлены в 28 вестибюлях 22 станций.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что петербургский метрополитен увеличит количество турникетов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу городской подземки.

Известно, что новенькие выходные турникеты установят в вестибюлях станций в рамках капитального ремонта или реконструкции действующих вестибюлей. В настоящее время в подземке установлено 28 таких турникетов.

В метрополитене отметили, что турникеты необходимы для того, чтобы разграничить пассажиропоток.

Ранее мы сообщали о том, что станция метро "Сенная площадь" изменит режим работы до апреля.

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