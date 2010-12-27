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Петербургское метро стало самым безопасным в России
Сегодня, 9:35
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Петербургское метро стало самым безопасным в России

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Начальнику службы безопасности метро Петербурга Юрию Иванову вручили кубок.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что  метро Петербурга названо самым безопасным в рамках Национальной премии "Транспортная безопасность России 2019". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы. 

Член правления Ассоциации транспортной безопасности Дмитрий Смольянов вручил кубок начальнику службы безопасности метро Петербурга Юрию Иванову.

Известно, что в соответствующем конкурсе было 27 номинаций.

Ранее мы сообщали о том, что следующий Книжный салон может пройти на Дворцовой площади.

Фото:pixabay

Теги: кино, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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