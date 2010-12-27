Петербургское метро стало самым безопасным в России

Начальнику службы безопасности метро Петербурга Юрию Иванову вручили кубок.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что метро Петербурга названо самым безопасным в рамках Национальной премии "Транспортная безопасность России 2019". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы.

Член правления Ассоциации транспортной безопасности Дмитрий Смольянов вручил кубок начальнику службы безопасности метро Петербурга Юрию Иванову.

Известно, что в соответствующем конкурсе было 27 номинаций.

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