Следующий Книжный салон может пройти на Дворцовой площади

В РКС рассказали о планах изменения места проведения важного для читающего населения города события.

В Петербурге подвели результаты реализации национальных проектов России. За счет государства открылись 134 библиотеки нового поколения. Изначально чиновники планировали создать всего 110 таких объектов. Об этом сообщил глава Министерства культуры Владимир Мединский.

В 2019 году самым читающим регионом страны стала Белгородская область. На встрече президент Российского книжного союза рассказал, что возможно следующий книжный салон в Петербурге будет перемещен на Дворцовую площадь.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели.

Фото: Piter.tv

