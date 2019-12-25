Петербургское метро признали худшим в России

Лучшим стало столичное метро.

Петербургское метро признано худшим в России. Рейтинг метрополитенов составило Общероссийское объединение пассажиров. Об этом сообщила "Общественная служба новостей".

Подземки оценивали по нескольким показателям: упоминания в СМИ, отзывы в интернете, качество работы клиентских служб. Также специалисты выясняли доступность метро, насколько трудно или легко в нем ориентироваться, сколько стоит поездка в подземке и какие способы оплаты есть.

Лучшим стало метро Москвы, на втором месте – Казань, на третьем – Самара, далее Нижний Новгород. Последние строчки заняли Екатеринбург и Петербург.

Проект метро "Планерная" может появиться через два года.

Фото: Piter.TV