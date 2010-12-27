Виновный сотрудник получил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что петербургский метрополитен оштрафовали за нелегальные работы у станции "Автово". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Правоохранители заметили нарушения в области охраны объектов культурного наследия. Метрополитен проводил работы около "Автово" без разрешения КГИОП.

В итоге метрополитен устранил нарушения и сам оштрафовал сотрудника на 20 тысяч рублей.

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Фото:Piter.TV