В метро Петербурга рассказали, почему станции стали реже закрывать из-за бесхозных предметов. В настоящее время действует упрощенная процедура досмотра оставленных вещей. Поэтому за последние два месяца закрытие станции потребовалось всего один раз. Об этом сообщила пресс-служба подземки.
Специалисты рассказали, что раньше станцию сразу закрывали и вызывали сотрудников Росгвардии. Сейчас сотрудники службы безопасности метро и полицейские могут самостоятельно обследовать подозрительный объект. После этого они решают, является ли ситуация рискованной, и стоит ли вызывать специалистов.
Ранее в метро Петербурга объяснили, почему проездные срабатывают через раз.
Фото: pixabay.com
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