Петербургский малый бизнес задолжал по кредитам 63 млрд рублей

Просрочки выросли на 52% за год.

Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга столкнулся с рекордным ростом просроченной задолженности по кредитам, которая к 1 июля 2025 года достигла 63 млрд рублей, увеличившись на 36% с начала года.

По данным Центробанка, просроченная задолженность малого и среднего бизнеса (МСБ) в Санкт-Петербурге на 1 июля 2025 года составила 63 млрд рублей. Это на 36% больше, чем в начале года, и на 52% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля проблемных кредитов в портфеле МСБ города выросла с 4,7% до 7%, тогда как в среднем по России этот показатель увеличился лишь с 4,7% до 4,9%. Особенно резко выросла просрочка у индивидуальных предпринимателей — с 1,98 млрд рублей до 4,4 млрд рублей (в 2,2 раза), что составляет 12% от всего кредитного портфеля ИП против 5,7% годом ранее, пишет "Фонтанка".

В первом полугодии 2025 года объем новых кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Петербурге, сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной причиной стали высокие процентные ставки: в мае 2025 года краткосрочные кредиты (до года) выдавались под 24% годовых, долгосрочные — под 18,57%.

Фото: Piter.TV