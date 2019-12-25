Ребенку с инвалидностью нашли школу в Красносельском районе. В лицее ему оказали

В школе сослались на то, что мест нет.

Ребенка с инвалидностью не захотели зачислять в лицей №369 Красносельского района. Позже ребенку нашли место, но в другой школе. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Мальчик был прикреплен к учреждению по месту жительства, но в первый класс его не взяли из-за заполненности классов. Маме дали понять, что ребенку будет тяжело учиться в учреждении. В других школах тоже мест не оказалось.

В администрации Красносельского района позже ответили, что наличие инвалидности не влияет на вопрос зачисления в школу, приоритет оно не дает.

В итоге было решено, что мальчик пойдет в школу №247. До нее нужно будет добираться 15 минут.

В этом году в первый класс в Петербургу пойдут 64 тыс. человек.

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