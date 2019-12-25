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Ребенку с инвалидностью нашли школу в Красносельском районе. В лицее ему оказали
Сегодня, 15:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Ребенку с инвалидностью нашли школу в Красносельском районе. В лицее ему оказали

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В школе сослались на то, что мест нет.

Ребенка с инвалидностью не захотели зачислять в лицей №369 Красносельского района. Позже ребенку нашли место, но в другой школе. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Мальчик был прикреплен к учреждению по месту жительства, но в первый класс его не взяли из-за заполненности классов. Маме дали понять, что ребенку будет тяжело учиться в учреждении. В других школах тоже мест не оказалось. 

В администрации Красносельского района позже ответили, что наличие инвалидности не влияет на вопрос зачисления в школу, приоритет оно не дает. 

В итоге было решено, что мальчик пойдет в школу №247. До нее нужно будет добираться 15 минут. 

В этом году в первый класс в Петербургу пойдут 64 тыс. человек. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: инвалидность, первый класс, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Хомяков Андрей
Сегодня 16:22

так может там действительно не было мест? С чего бучу то поднимать. Сейчас дефицит мест в садиках и школах по месту жительства.

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