Ребенку с инвалидностью нашли школу в Красносельском районе. В лицее ему оказали

Ребенка с инвалидностью не захотели зачислять в лицей №369 Красносельского района. Позже ребенку нашли место, но в другой школе. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".
Мальчик был прикреплен к учреждению по месту жительства, но в первый класс его не взяли из-за заполненности классов. Маме дали понять, что ребенку будет тяжело учиться в учреждении. В других школах тоже мест не оказалось.
В администрации Красносельского района позже ответили, что наличие инвалидности не влияет на вопрос зачисления в школу, приоритет оно не дает.
В итоге было решено, что мальчик пойдет в школу №247. До нее нужно будет добираться 15 минут.
В этом году в первый класс в Петербургу пойдут 64 тыс. человек.
Фото: Яндекс.Карты
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
так может там действительно не было мест? С чего бучу то поднимать. Сейчас дефицит мест в садиках и школах по месту жительства.