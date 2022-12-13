Петербургская компания откроет коворкинг в Калининграде

Площадь первого в городе объекта с гибкими офисными пространствами составит 5 тыс. кв.м.

Группа "БестЪ" из Петербурга откроет коворкинг в центре Калининграда. Проект запустят до конца года. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на председателя совета директоров компании Андрея Лушникова.

Гибкие офисные пространства откроются под брендом Page. Они займут объект общей площадью в 5 тыс.кв.м. Лушкников уточнил, что здание под первый в Калининграде коворкинг было приобретено у банка за 200 млн рублей. Стоимость реконструкции помещений оценивается в 400 млн рублей.

Коворкинг предоставит жителям Калининграда более 600 мест для работы. Также в здании появятся объекты ретейла, коммерции и развлекательные зоны.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)