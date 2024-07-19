Петербургский контакт-центр транспорта принял почти 200 тысяч обращений

Более 190 тысяч пассажиров обратились в службу «Организатора перевозок».

Контакт-центр ГКУ "Организатор перевозок" за девять месяцев 2025 года обработал 193 625 обращений от жителей и гостей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Из этого числа более 177 тыс. обращений поступили через Справочно-претензионную линию, ещё 16 тыс. — через официальный сайт организации. Кроме того, специалисты "горячей линии" приняли 25 401 сообщение, а голосовой помощник помог в решении 37 тыс. запросов.

По данным ведомства, чаще всего пассажиров интересовали вопросы, связанные с расписанием маршрутов, временем прибытия транспорта, изменениями трасс, оформлением льготных билетов и использованием мобильного приложения "Подорожник". Контакт-центр "Организатора перевозок" действует с 2006 года и остаётся единственной круглосуточной службой в городе, предоставляющей информацию о работе общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что общественным транспортом Петербурга с начала года воспользовались почти 1,3 млрд раз.

Фото: Piter.TV