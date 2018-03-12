Городской избирком не посчитал лед Фонтаки агитационным материалом

Призывы на снегу, заборах и льду не являются агитацией.

Любые надписи на льду рек и каналов за или против кандидатов на пост президенты РФ не считаются агитационным материалом. Об этом на заседании 12 марта заявил членпетербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

В Горизберкоме попросили прокомментировать ситуацию с надписью на льду реки Фонтанки, которую сделали волонтеры штаба Ксении Собчак. Зацепа отметил, что сам лед никто не будет признавать материалом для агитации. Однако тиражирование фотографий с места, а также послания в поддержку кандидата или, наоборот, против конкурента – является незаконной агитацией.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что активистов продержали всю ночь в полиции за надпись "Мы против Путина". Полицейские так и не смогли составить в отношении задержанных протоколы. Однако на "место происшествия" сразу приехала пожарная машина, которая смыла краску.