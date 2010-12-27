Петербургский институт внешнеэкономических связей оспорит решение Рособрнадзора

Набор студентов приостановили, но так как лицензия еще действует, то университет будет работать в штатном режиме.

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права собирается обратиться в суд после решение Рособрнадзора о запрете приема студентов. Об этом ТАСС рассказал ректор вуза Сергей Климов.

Мы его [решение] будем оспаривать, мы уже свои возражения Рособрнадзору направили, будем отвечать согласно закону на предписание, на те пункты, которые мы выполнили, и как мы их видим, и как мы их отстаиваем. Сергей Климов, ректор

Набор студентов приостановили, но так как лицензия еще действует, то университет будет работать в штатном режиме. Но для того, чтобы студенты смогли проходить промежуточную и итоговую аттестации, ИВЭСЭП заключает договоры с вузами-партнерами.

Мы ищем вузы-партнеры, с которыми у нас хорошие отношения, где есть аккредитация, где есть такие же направления, и они готовы брать наших студентов для выпуска. Сергей Климов, ректор

Ранее мы сообщали, что Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза.

Фото: Мария Хорушева/ ВК