Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

Один из них - Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

Два негосударственных вуза попали в черный список Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одно учебное заведение находится в Петербурге, второе - в Сочи. Они оба не исполнили предписания Рособрнадзора в установленные сроки

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) находится на Литейном проспекте и был зарегистрирован в 1994 году. Ректор - экономист Сергей Климов. У этого учебного заведения есть филиалы в Калининграде, Новосибирске, Московской области, Краснодаре, Красноярске и в Ереване

Сочинский институт моды, бизнеса и права, основанный в 1997, также пока что не сможет принимать студентов.

Фото: Мария Хорушева/ ВК