Петербургский институт кино и телевидения закрыл на карантин 4 этаж общежития

При этом жителям остальных этажей запретили устраивать "посиделки и массовые чаепития".

В общежитии Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на Пражской улице на карантин закрыли 4 этаж. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали студенты вуза.

При этом жителям остальных этажей запретили устраивать "посиделки и массовые чаепития". Причиной введения карантина стал студент, который приехал из Италии через границу с Финляндией. По возвращении он пришел сдать тест на коронавирус, хотя симптомов у него не было. Врачи посоветовали ему самоизолироваться на 14 дней.

У остальных студентов с 4 этажа будут каждый день измерять температуру. Во всех корпусах установят антисептики.

Ранее в Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых.

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