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В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых
Сегодня, 12:13
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nastya960

В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых

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А людей с признаками ОРВИ не пускать на работу.

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Петербурге. Документ опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Медицинским организациям поручили в приоритетном порядке оказывать помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и лицам старше 60 лет.  Людей с нетипичным течение ОРВИ и гриппа следует сразу же госпитализировать.

Врачи также обязаны проводить лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии. В случае смерти таких больных будут проводить исследования патологического материала.

До особого распоряжения в Петербурге перестанут проводить медосмотры и диспансеризации. В детские дома, дома ребенка и интернаты перестанут пускать посетителей.

Предпринимателям посоветовали  мерить каждый день температуру своим сотрудникам и не пускать в офис людей с признаками ОРВИ. В самих офисных помещениях необходимо проводить дезинфекцию рабочих мест и оборудования, включая телефоны и множительно-копировальную технику.  Большие собрания и совещания следует проводить дистанционно.  

"Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус.

Фото: Piter.TV

Теги: грипп, коронавирус, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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