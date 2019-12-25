Петербургский индекс самоизоляции "пожелтел" к утру 5 мая

На 9:30 часов Северная столица занимает второе место в российском рейтинге.

Утром во вторник, 5 мая, индекс самоизоляции в Петербурге, измеряемый на "Яндекс.Картах", установил показатель в 3,6 балла из пяти. По данным на 9:30, большинство людей находятся дома во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что среди регионов России Петербург занимает второе место, уступая Москве (3,7 балла) вместе с Ростовом-на-Дону (3,6 балла).

Ранее мы сообщали о том, что циркачи из Италии застряли в Петербурге из-за коронавируса. Они успели дать около десяти концертов в Цирке на Фонтанке.

Фото: Piter.tv, скриншот "Яндекс.Карты"