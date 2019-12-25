Циркачи из Италии застряли в Петербурге из-за коронавируса

Они успели дать около десяти концертов в Цирке на Фонтанке.

Циркачи из Италии приехали в Петербург на гастроли в конце февраля. Артисты успели дать несколько представлений, но вскоре выступления пришлось прекратить из-за коронавируса. Границы закрылись и труппа осталась в Северной столице вместе с животными.

В соцсетях цирка Чинизелли выложили фотографии, на которых видно, как в погожий майский день, 4 мая, по дворику цирка гуляют верблюды, зебра и бизон.

Сообщается, что администрация цирка пошла артистам навстречу и продлила их проживание в гостинице на неопределенный срок, а также обеспечила кормом животных.

В конце апреля во дворике прогулялись и подышали свежим воздухом слоны.

Ранее мы писали, что студенты-платники хотят скидку на обучение во время пандемии.

Фото: instagram.com/circus_ciniselli/