Петербургский художник создал снимки города под гигантскими цветами и насекомыми

Петербург преобразился благодаря творческому мышлению местного художника.

Петербургский художник и фотограф Вадим Соловьев создал необычные городские снимки. Благодаря фантазии и умению работать в специализированных компьютерных программах автор заселил Северную столицу гигантскими животными и цветами. На одном из изображений на набережной из воды выпрыгивает кит, на другой - заброшенный завод атакуют дикие цветы.

Отметим, что местных жителей удивили инициатива, но они отнеслись к ней с интересом. Многие стали угадывать места, которые сфотографировал мастер. Фактурные локации, по мнению пользователей социальных сетей, стали особо притягательными из-за дополненной реальности.

Ранее Piter.tv писал о том, что волонтеры за день избавят Петербург от рекламы наркотиков.

Фото: Instagram/solovyewadim (instagram)