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Петербургский художник создал снимки города под гигантскими цветами и насекомыми
Сегодня, 7:20
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lesjasap

Петербургский художник создал снимки города под гигантскими цветами и насекомыми

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Петербург преобразился благодаря творческому мышлению местного художника.

Петербургский художник и фотограф Вадим Соловьев создал необычные городские снимки. Благодаря фантазии и умению работать в специализированных компьютерных программах автор заселил Северную столицу гигантскими животными и цветами. На одном из изображений на набережной из воды выпрыгивает кит, на другой - заброшенный завод атакуют дикие цветы.

Отметим, что местных жителей удивили инициатива, но они отнеслись к ней с интересом. Многие стали угадывать места, которые сфотографировал мастер. Фактурные локации, по мнению пользователей социальных сетей, стали особо притягательными из-за дополненной реальности.

Ранее Piter.tv писал о том, что волонтеры за день избавят Петербург от рекламы наркотиков.

Фото: Instagram/solovyewadim (instagram)

Теги: арт-объекты, вадим соловьев, гигантские бабочки, дополненная реальность, снимки города
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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