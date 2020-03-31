Вадим Соловьев призвал горожан оставаться дома на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Во вторник, 31 марта, петербургский художник показал "вторую неделю" самоизоляции. Соответствующая работа появилась в Instagram-аккаунте Вадима Соловьева.

Художник отметил, что мир вокруг изменился и человечеству нужно задуматься.

"Шла вторая неделя самоизоляции. Из-за постоянного присутствия человека в квартире стали давать сбои локальные гравитационные поля. Но ничего, работать можно, если приноровиться ловить ноутбук. Вообще, ко многим вещам пришлось приноровиться за последнее время. А ещё ко многим — только предстоит. Всё вокруг изменилось. И этот факт — явный намек на то, что и нам бы не помешало стать другими", —сказано в сообщении.

Также Вадим Соловьев призвал горожан оставаться дома на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Напоним, что Вадим Соловьём известен тем, что умело фотошопит фотографии с петербургскими видами. Художник подрисовывает к обычным фотографиям гигантских животных и насекомых.

Ранее мы сообщали о том, что как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям.

Видео:solovyewadim/instagram