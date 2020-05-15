Из Петербурга начали "уходить" панельные гиганты

"Самоходные" дома давно расселили, сейчас в них никто не живет.

Петербургский художник Вадим Соловьев поделился в Instagram своей новой работой. В этот раз он опубликовал фантастическое видео, на котором показал ожившие панельные дома.

В комментарии под постом художник отметил, что "самоходные" дома давно расселили по программе "доступное, но неподвижное жилье", сейчас в них никто не живет. "Однако сам факт того, что они вдруг сдвинулись с места спустя два года после своего последнего похода – все же настораживает", - отметил Соловьев.

Панельные гиганты решили покинуть город, все они одновременно выдвинулись куда-то на север. Художник надеется, что они, наконец, обретут свой дом. "Дома обретут дом… Можно так сказать про дома вообще? Ладно, не важно", - иронично заключил автор видео.

Ранее петербуржцы "заметили" гигантского цыпленка в гравитационном гнезде.

Видео: Instagram / solovyewadim