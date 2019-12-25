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Петербургский художник оседлал гравиакулу и попросил не поддаваться панике из-за пандемии 
Сегодня, 16:49
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IRINA_CHALKINA

Петербургский художник оседлал гравиакулу и попросил не поддаваться панике из-за пандемии 

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Вадим Соловьев. пожелал всем петербуржцам крепкого здоровья.

В среду, 18 марта, петербургский художник оседлал гравиакулу и попросил не поддаваться панике из-за пандемии. необычная арт-работа появилась на Instagram-страничке Вадима Соколова. 

Также Вадим Соловьев. пожелал всем петербуржцам крепкого здоровья. 

"Можно ли оседлать свой страх? Научиться им управлять? А посадить его на цепь? Это очень непросто. Но это необходимо. В новом мире это необходимо. Я пока, кстати, не очень справляюсь. Видите, как неуверенно сижу на гравиакуле? Надеюсь, что у вас получается лучше! Главное — помнить, что ровно посредине между игнорированием проблемы и паникой находится тот здравый смысл, который поможет существовать нам в новых реалиях. Всем здоровья",

—пишет художник.

Напоним, что Вадим Соловьём известен тем, что умело фотошопит фотографии с петербургскими видами. Художник подрисовывает к обычным фотографиям гигантских животных и насекомых.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский художник посвятил рисунок самоизоляции.

Фото:solovyewadim/instagram

Теги: вадим соловьев, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Культура, Картина дня,

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