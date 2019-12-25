В среду, 18 марта, стало известно о том, что петербургский художник посвятил рисунок самоизоляции. Соответствующий рисунок появился на страничке Ильи Тихомирова.
Художник вдохновился известными строчками из песни "На недельку до второго, я уеду в Комарово". Пользователей очень порадовал такой арт.
"До второго как раз 2 недели",
—отметили пользователи.
Напомним, что Илья Тихомиров известен такими работами, как "Метро в картинках" и "Петербургский зодиак".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус.
Фото:Илья Тихомиров/вк
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