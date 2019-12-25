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Петербургский художник посвятил рисунок самоизоляции
Сегодня, 14:53
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IRINA_CHALKINA

Петербургский художник посвятил рисунок самоизоляции

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Илья Тихомиров, известный своими проектами "Метро в картинках" и "Петербургский зодиак".

В среду, 18 марта, стало известно о том, что петербургский художник посвятил рисунок самоизоляции. Соответствующий рисунок появился на страничке Ильи Тихомирова.

Художник вдохновился известными строчками из песни "На недельку до второго, я уеду в Комарово". Пользователей очень порадовал такой арт. 

"До второго как раз 2 недели",

—отметили пользователи.

Напомним, что Илья Тихомиров известен такими работами, как  "Метро в картинках" и "Петербургский зодиак".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус.

Фото:Илья Тихомиров/вк

Теги: илья тихомиров, карантин спб, коронавирус, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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