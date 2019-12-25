Приставы взыскали средства с его банковского счета.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что петербургский гонщик на "Ягуаре" накопил штрафов на 87 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по городу.

Как оказалось, все штрафы выписаны 43-летнему водителю за превышение скорости. В итоге приставы не только взыскали средства с его банковского счета, но и внесли запрет регистрационных действий.

Отмечается, что пока петербуржцу удалось оплатить 99 штрафов на сумму 57 500 рублей.

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