Петербургский экстремал забрался на Большеохтинский мост

Подобные трюки опасны для жизни, иногда желание получить красивые и яркие фотографии оборачивается травмами, часто несовместимыми с жизнью.

Петербургский любитель острых ощущений, известный как Коля Чуз,взобрался на вершину Большеохтинского моста. Фотографиями оттуда он поделился на своей странице в Instagram.

Большеохтинский мост (до 1917 года – мост Императора Петра Великого, с 1917 по 1956 год – Большеохтенский) проходит через реку Неву в створе Якорной улицы на правом берегу и по оси "Охтинской прорезки" – на левом берегу. Конструкция моста трехпролетная, высота почти 335 метров.

Подобные трюки опасны для жизни, иногда желание получить красивые и яркие фотографии оборачивается травмами, часто несовместимыми с жизнью.

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Фото: colinchuz