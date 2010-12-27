В Петербурге предлагают штрафовать за фото на крыше

Штраф составит 15 тыс. рублей.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Денис Четырбок разработал проект, согласно которому появятся штрафы за незаконное проникновение или экскурсии на крыши. Об этом сообщает "Мойка78".

Согласно инициативе физические лица должны будут выплатить сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностные 30-50 тыс., а юридические 150-200 тыс. рублей. Помимо этого, автор проекта предлагает наказывать за селфи, свидетельствующие о проникновении на крышу. Штраф за публикацию фотографий и прочих свидетельств нарушения составит для граждан 15 тыс. рублей, должностных и юридических лиц 50 и 200 тыс. рублей соответственно.

Документ уже внесен в городской парламент, его рассмотрят осенью. В случае принятие его направят в Совет законодателей Госдумы.

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