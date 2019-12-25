В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что петербургский доцент ушёл на могилу к коту и не вернулся. Об этом сообщает газета "Фонтанка".
В полицию обратилась жена пропавшего петербуржца. Женщина рассказала, что супруг ушёл на могилу к коту, который захоронен в Юнтоловском заказнике, и с тех пор не возвращался. Петербурженка отметила, что у неё с мужем не было конфликтов и до этого он никогда не пропадал.
Как оказалось, мужчина три дня поминал животное вместе с друзьями в гаражах.
Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносове студент открыл стрельбу из автомата Калашникова.
Фото:кадр из фильма "Кладбище домашних животных"
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