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Петербургский доцент ушёл на могилу к коту и не вернулся
Сегодня, 11:47
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IRINA_CHALKINA

Петербургский доцент ушёл на могилу к коту и не вернулся

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Как оказалось, мужчина три дня поминал животное вместе с друзьями в гаражах.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что петербургский доцент ушёл на могилу к коту и не вернулся.  Об этом сообщает газета "Фонтанка".

В полицию обратилась жена пропавшего петербуржца. Женщина рассказала, что супруг ушёл на могилу к коту, который захоронен в Юнтоловском заказнике, и с тех пор не возвращался. Петербурженка отметила, что у неё с мужем не было конфликтов и до этого он никогда не пропадал.

Как оказалось, мужчина три дня поминал животное вместе с друзьями в гаражах.

Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносове студент открыл стрельбу из автомата Калашникова.

Фото:кадр из фильма "Кладбище домашних животных"

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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