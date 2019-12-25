Петербургский доцент отдал мошенникам полмиллиона рублей

В полицию Петербурга обратилась доцент Государственного университета промышленных технологий и дизайна и сообщила, что стала жертвой мошенников.
Она отметила, что 14 июня ей позвонил московский номер, мужчина представился сотрудником банка и, под предлогом пресечения мошеннических действий со счетом, убедил взять кредит и перевести его на указанные им телефонные номера. В руки мошенников попали 550 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Еще один случай произошел в Купчино. Так, 71-летняя пенсионерка ответила на звонок "сотрудника банка", ей сообщили, что некто пытается похитить деньги, поэтому их нужно перевести на безопасный счет. Петербурженка через банкомат отправила мошенникам 2 340 000 рублей.
Ранее мы писали, что в Петербурге в доме, находящемся на реставрации, нашли труп женщины с ссадинами.
Фото: Piter.tv
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