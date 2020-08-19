В среду, 19 августа, стало известно о том, что петербургский digital-художник запустил по улице огромный шар с Лукашенко. Видеоролик появился в Instagram-аккаунте Александра Иванова.
Ты не пройдешь, Лукашенко!
Александр Иванов.
На кадрах по улицам города скачут огромные шары. Сначала появляется белый шар с изображение Лукашенко, а затем бело-красные шары самых разных размеров, которые символизируют митингующих в республике Беларусь. Фоном звучит разговор Лукашенко с одним из жителей республики.
Ранее мы сообщали о том, что Путин уведомил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном.
Видео:jilrock1/instagram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все