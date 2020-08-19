В интернете тут же разгорелись споры, а была ли в Минске такая акция.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что петербургский digital-художник запустил по улице огромный шар с Лукашенко. Видеоролик появился в Instagram-аккаунте Александра Иванова.

Ты не пройдешь, Лукашенко! Александр Иванов.

На кадрах по улицам города скачут огромные шары. Сначала появляется белый шар с изображение Лукашенко, а затем бело-красные шары самых разных размеров, которые символизируют митингующих в республике Беларусь. Фоном звучит разговор Лукашенко с одним из жителей республики.

Ранее мы сообщали о том, что Путин уведомил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном.

Видео:jilrock1/instagram