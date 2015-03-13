Петербургский диетолог перечислила вредные продукты для печени

Соблюдение безжировой диеты не спасет от диагноза "ожирение печени".

Петербургский терапевт и диетолог Татьяна Тарновская перечислила продукты, которые особо вредны для печени. Она рассказала об этом в интервью с изданием "Доктор Питер" 15 августа.

Так, соблюдение безжировой диеты не спасет от диагноза "ожирение печени". Дело в том, что такой рацион приводит к уменьшению количества жирных кислот. В результате печень начинает самостоятельно синтезировать жиры из подручных материалов. А затем "откладывает их про запас в своих клетках — гепатоцитах. И начинается ожирение печени".

По словам Тарновской, чтобы не навредить органу стоит употреблять продукты, содержащие нормальное количество жиров без трансжиров и пальмового масла. Злоупотребление алкоголя, сладостей и фруктами может навредить печени. Более того, фруктоза является опасной для печени, при проникновении в орган она превращается во вредные жиры или мочевую кислоту.

Ранее врач предупредила об опасности ежедневного употребления творога. Он может задерживать жидкость в организме.

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