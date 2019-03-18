Петербургский депутат рассказал о подготовке управленцев в Крыму

Бывший спикер ЗакСа рассказал о переезде на полуостров ради обучения управленцев из Симферополя.

Бывший депутат петербургского ЗакСа Александр Ольховский рассказал, с чем ему приходится справляться в парламентарии Симферополя. Спикер заявил, что он занимается обучением местных управленцев выстраивать работу в современных российских реалиях. На данный момент он занимает должность директора Крымского института стратегического планирования. Об этом сообщает "Петербургский дневник".Ольховский добавил, что переехал на полуостров в прошлом году, но не скучает по Северной столице.

Сел на самолет - несколько часов, и я в Питере. Стараюсь прилетать раз в 2 месяца, а то и чаще. Знаете, мне решение о переезде ведь очень легко далось. Мне важно, чтобы работа была полезная, нужная. Сейчас я очень интересным делом занят. Интересным и трудным. объясняет политик

Отметим, что еще в городе на Неве в обязанности парламентария входила профессиональная подготовка трудовых кадров для управленческого аппарата Крыма. Специалист создал программу, включающую экономические, юридические и стратегические аспекты.

Важно, чтобы крымчане поняли на практике, как работает российский управленческий аппарат. Сейчас ждем финансирования. Как только оно поступит, петербургские специалисты готовы начать преподавать. заявил эксперт

Ранее Piter.tv писал о том, что в ЗакСе Петербурга предложили растрогать браки в одностороннем порядке из-за насилия.

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