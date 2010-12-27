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В ЗакСе Петербурга предложили растрогать браки в одностороннем порядке из-за насилия
Сегодня, 11:09
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nastya960

В ЗакСе Петербурга предложили растрогать браки в одностороннем порядке из-за насилия

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Сейчас даже если доказан факт насилия, расторгнуть брак можно только по обоюдному согласию.

В ЗакСе Петербурга предложили узаконить процедуру развода для семей, в которых произошли случаи насилия. Об этом сообщает пресс-служба лидера фракции "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга Тетердинко.

В семье чаще всего насилию подвергаются женщины. И даже если в суде был доказан факт насилия, женщина не может развестись с мужем-тираном в одностороннем порядке. Суд дает еще несколько месяцев для примирения.

В течение всего этого времени агрессивный супруг представляет для женщины опасность.

Александр Тетердинко

Депутат предложил узаконить расторжение брака в одностороннем внесудебном порядке. Для этого женщина должна обратиться в ЗАГС и если ее супруг уже привлекался судом за побои или причинение вреда, их разведут в ЗАГСе.

Фото: pixabay

 

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Теги: брак, закс, развод, семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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