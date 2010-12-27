В ЗакСе Петербурга предложили растрогать браки в одностороннем порядке из-за насилия

В ЗакСе Петербурга предложили узаконить процедуру развода для семей, в которых произошли случаи насилия. Об этом сообщает пресс-служба лидера фракции "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга Тетердинко.
В семье чаще всего насилию подвергаются женщины. И даже если в суде был доказан факт насилия, женщина не может развестись с мужем-тираном в одностороннем порядке. Суд дает еще несколько месяцев для примирения.
В течение всего этого времени агрессивный супруг представляет для женщины опасность.
Александр Тетердинко
Депутат предложил узаконить расторжение брака в одностороннем внесудебном порядке. Для этого женщина должна обратиться в ЗАГС и если ее супруг уже привлекался судом за побои или причинение вреда, их разведут в ЗАГСе.
Фото: pixabay
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