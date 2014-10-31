Петербургский депутат призвал бороться с псевдоцелителями

Андрей Рябоконь выразил своё мнение относительно Сергея Коновалова, которого называют "новым Кашпировским".

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выразил своё мнение относительно Сергея Коновалова, которого называют "новым Кашпировским". В своём Telegram-канале он указал на то, что последователи Коновалова отказываются верить врачам, предпочитают заряжать воду и приносят своему кумиру миллионы.

Рябоконь подчеркнул, что любая личность, оказывающая платные услуги по лечению заболеваний или продающая "лечебные жидкости", должна обладать медицинским образованием и лицензией на предоставление медицинских услуг и продажу лекарств.

Он также поднял вопрос о правомерности действий Коновалова: если у него отсутствуют соответствующие документы, то почему правоохранительные органы закрывают на это глаза? Если же лицензия всё-таки есть, то возникает вопрос к контролирующим органам.

А вообще, с тем же рвением, как мы пытаемся бороться с квадроберами, надо бороться с магами, псевдоцелителями и прочими сектантами. Вот уж кто представляет реальную угрозу физическому и духовному здоровью нации! Андрей Рябоконь, депутат Законодательного собрания Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Петербурге планируют расселить более 2 тыс. коммунальных квартир.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)