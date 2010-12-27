Петербургский депутат предложил Покрасу Лампасу создать арт-объект в Ленобласти 

Парламентарий гарантировал художнику покупку красок и согласование места для арт-объекта.

Во вторник, 27 августа, стало известно о том, что петербургский депутат Владимир Петров предложил Покрасу Лампасу создать арт-объект в Ленобласти. Об этом сообщает 78.ru.

Так, депутат ЗАКСа заявил, что "в Сланцах явный дефицит интересных и актуальных памятников современного искусства". Также Петров выразил сожаление касательно частичного уничтожения работы художника в Екатеринбурге.

Отметим, что парламентарий гарантировал художнику покупку красок и согласование места для арт-объекта.

Напомним, что Покрас Лампас выставит часть своих работ в Русском музее. Художник держит подробности экспозиции в тайне. Известно только, что это не индивидуальная выставка, а групповая.

Ранее мы сообщали о том, что назван самый популярный российский фильм XXI века.

Фото:Покрас Лампас/вк