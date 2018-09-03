Петербургский чиновник получил срок за оплату уборки свалки на бумаге

Суд признал вину петербургского руководителя за фиктивное снятие свалки.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела благоустройства районной администрации Руслана Проценко. Он признан виновным по статье злоупотребления должностными полномочиями. В пресс-службе судов города сообщили, что вина подсудимого была установлена в полном объеме.

Судом установлено, что с июля по декабрь 2023 года чиновник контролировал исполнение государственного контракта на очистку территории Пейзажного парка, расположенного между Пейзажной улицей и рекой Охтой. Работы выполняла организация "ВКонтейнере". Проценко знал о том, что часть обязательств подрядчиком не исполнена, однако подписал документы о завершении работ.

В результате администрация района перечислила компании 177,9 миллиона рублей. По данным проверки, объем невыполненных работ оценивается в 23,5 миллиона рублей. Экологический ущерб от существующей на территории свалки определён в размере 2,07 миллиарда рублей.

Суд назначил Руслану Проценко наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Испытательный срок установлен на пять лет. Кроме того, вынесен запрет занимать государственные должности сроком на два года.

Ранее мы рассказывали о том, что жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление бывшей тещи.

Фото: Piter.TV