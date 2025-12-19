Петербургский центр "ИнфинИТи" в Шушарах предложит детям навыки программирования

Новый центр цифрового образования в Шушарах откроет школьникам двери в IT и робототехнику.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что открытый в Шушарах центр цифрового образования детей "ИнфинИТи" даст школьникам возможность овладеть современными IT-технологиями, робототехникой и 3D-моделированием, а также подготовит их к профессиональной деятельности в сфере цифровых технологий.

Центр расположен на базе школы № 669 на Кокколевской улице, неподалёку от комплекса "Экспофорум". Он является вторым по счёту образовательным учреждением подобного формата в Пушкинском районе города.

В рамках программы "ИнфинИТи" учащиеся смогут изучать программирование, осваивать навыки работы с беспилотными системами, создавать собственные проекты в области 3D-моделирования и робототехники, а также получать практические знания, востребованные на рынке высоких технологий.

Пресс-служба администрации Петербурга подчеркнула, что создание центров цифрового образования связано с реализацией задач президента РФ по повышению цифровой зрелости населения и подготовке современных кадров для технологического сектора. Для школьников создаются условия для формирования профессиональных компетенций ещё в раннем возрасте, что позволит им успешно интегрироваться в сферу IT и инноваций.

Фото: Piter.TV