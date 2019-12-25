Петербургский буддийский храм перевел молебны в онлайн-формат

Также в дацане дистанционно читают лекции и проводят экскурсии и ритуалы.

В петербургском буддийском храме, Дацане Гунзэчойнэй, перенесли традиционные молебны, ритуалы и лекции в онлайн-формат из-за распространения коронавируса. Как сообщается в официальной группе самого храма, горожан призывают воздержаться от посещения Дацана, только если нет "важного неотложного повода".

С 21 марта в группе стали публиковать длинные трансляции хуралов – буддийских молебнов, к которым на расстоянии может присоединиться любой человек, оставшийся дома. С момента вступления в силу ограничений, связанных с вирусом, в Дацане уже прочли несколько хуралов, призванных защитить людей от бушующей в мире инфекции.

Несколькими днями позже служащие даже провели дистанционную экскурсию по храму с рассказами об истории места, буддизме и архитектуре Дацана. Кроме того, в течение пяти дней монашеский ученый из храма прочитает несколько узкотематических лекций, которые также состоятся онлайн.

Ранее мы рассказывали, что для жителей Петербурга открылся онлайн-бар.

Фото: Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй | Буддизм / "ВКонтакте"