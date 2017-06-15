Петербургский бизнесмен признал вину в организации свалки на территории "Невского пятачка"

Предприниматель дал явку с повинной за вывоз отходов на территорию памятника истории.

Предприниматель из Санкт-Петербурга признал вину в организации несанкционированной свалки строительных отходов на территории мемориального комплекса "Невский пятачок" и дал явку с повинной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Объем вывезенных строительных отходов составил 36 тыс куб м. Площадь свалки достигла 25 тыс кв м. Пробы почвы показали наличие отходов III и IV класса опасности. Ущерб окружающей среде оценен в 12 млн 981 тыс 500 рублей. По факту организации свалки возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ. С места происшествия изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала.

В актах выполненных работ компания указывала утилизацию отходов на специализированном полигоне. Мемориал "Невский пятачок" является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Piter.TV