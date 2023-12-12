Суд взыскал 14 млн с организатора незаконной свалки в посёлке Свердлова

Прокуратура требовала с ответчика более 600 млн рублей за порчу почв, однако экспертиза снизила сумму почти в 45 раз.

Всеволожский суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к Александру Шишонку, организовавшему несанкционированную свалку в поселке имени Свердлова. Нарушителя обязали компенсировать ущерб, нанесенный почвам, в размере 14 млн рублей.

Изначально надзорное ведомство настаивало на взыскании гораздо более крупной суммы. По заказу местной администрации было проведено исследование, которое оценило вред окружающей среде почти в 630 млн рублей. Именно такую цифру прокуроры просили взыскать с ответчика.

Представители Шишонка с предъявленными требованиями не согласились, указав на отсутствие в деле прозрачной методики расчета ущерба. Суд счел доводы защиты убедительными и назначил повторную экспертизу. Новое заключение, поступившее в январе 2026 года, определило размер вреда в 14 055 525 рублей. Ни одна из сторон не стала оспаривать эти выводы.

В итоге суд принял решение о взыскании суммы, установленной повторной экспертизой. Денежные средства поступят в бюджет муниципального образования "Свердловское городское поселение".

Фото: Piter.TV