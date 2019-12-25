Петербургский бизнес получил 230 млн рублей по новым кредитным правилам

Малые и средние предприятия города смогли привлечь значительные средства на развитие.

В Санкт-Петербурге подвели первые итоги работы нового механизма поддержки предпринимателей. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил о выделении малому и среднему бизнесу 230 миллионов рублей банковского финансирования. Средства были получены в рамках программы "зонтичных" поручительств, запущенной городским Фондом содействия кредитованию МСБ в конце прошлого года.

Поддержку уже ощутили на себе компании из разных сфер. В их число вошли производственники, предприятия, занимающиеся грузоперевозками, а также представители ресторанного бизнеса. Как отметил вице-губернатор, основная часть полученных средств была направлена предпринимателями на пополнение оборотных средств.

Главное преимущество нового механизма заключается в простоте оформления. Теперь вся процедура получения кредита проходит непосредственно в банке. Предпринимателю не нужно самостоятельно собирать дополнительные бумаги. Фонд подключается к процессу через электронную систему и способен выступить гарантом на сумму до половины займа. Решение по упрощенному пакету документов выносится максимально быстро — всего за один день. Важным условием является отсутствие требования по предоставлению залога. По словам Кирилла Полякова, городские власти намерены и дальше работать над улучшением доступа бизнеса к финансовым ресурсам.

Фото: Piter.tv