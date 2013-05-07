Петербургский биолог рассказал о слётках

Слетки - это птенчики, которые выпали из гнезда.

В воскресенье, 23 мая, петербургский биолог Павел Глазков предупредил о выпапавших из гнезда птенчиках. Об этом он сообщил на странице "Каждой твари по паре" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Глазкова, слетки - это птицы, которые уже покинули гнездо, но еще не умеют хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. Биолог рассказал, что для птенчиков это подростковый период, который длится несколько недель.

Это естественный период в жизни многих птиц, его продолжительность у разных видов составляет от двух до восьми недель. Слетки держатся поблизости от гнезда, из которого они вылетели, "слетели", - пишет Павел Глазков, биолог

Биолог отмечает, что птенцы с определенного момента физически уже не помещаются в гнезде, и их "гнездом" становится территория в радиусе 5-10 метров от первоначального гнезда. Поэтому в случае обнаружения слётка трогать его не рекомендуется.

Если птенчик проголодается, то на его громкий писк прилетают родители. Рассредоточение птиц во многом связано с безопасностью. Дело в том, что крупные птенцы создают много шума, становясь легкой добычей для хищника. Поэтому для спасения выводка птенцы покидают гнезда.

Домой нести слётка не надо, стоит оставить его там, где нашли. Если вы случайно обнаружите такую птицу на дороге или открытой зоне, стоит отнести его в траву или другую спокойную местность.

Павел Глазков подчеркивает, что большую опасность для птиц представляют кошки и собаки. В случае если ребенок нашел птицу, то в течение нескольких часов нужно вернуть обратно слетка - и оставить его там. Биолог заявляет, что родители птенчика найдет его, невзирая на запах человека.

Поверьте, родители по голосу его найдут. Это миф, что если взять птенца в руки, то родители перестанут его кормить из-за запаха человека. Напомню, у птиц очень плохо развито обоняние - рассказал Павел Глазков.



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Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков