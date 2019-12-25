Петербургский бар вошел в десятку лучших заведений мира

Лидером, как и в прошлом году, стал лондонский The Connaught.

Петербургский бар El copitas признан одним из лучших заведений мира по версии The World"s 50 Best Bars. Он занял восьмую строчку в популярном рейтинге.

Лидером, как и в прошлом году, стал лондонский бар The Connaught. Второе место заняло еще одно заведение в британской столице – Tayēr + Elementary. В десятку лучших также попали барселонский Paradiso, афинский The Clumsies, гонконгский COA, нью-йоркский Katana Kitten и др. Московский бар Insider Bar оказался на 13-й строчке рейтинга.

Бар El Copitas шесть лет работает во дворе-колодце на Колокольной улице. Он вошел в топ-50 уже в четвертый раз. В 2020 и 2019 гг. бар занимал в рейтинге 27-е место, в 2018 году был на 39-м. У бара нет вывески, а попасть в него можно только по предварительной записи из-за ограниченного количества посадочных мест. В меню подают мексиканские закуски.

Ранее мы писали, что бар на улице Рубинштейна опечатали из-за нарушений антиковидных мер.

Фото: pexels.com