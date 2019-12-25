Бар на улице Рубинштейна опечатали из-за нарушений антиковидных мер

За неделю проверили более 150 организаций на соблюдение антиковидных мер.

За минувшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, полиции и Следственного комитета проверили более 150 организаций торговли, общественного питания и сферы услуг. Как рассказали в пресс-службе Смольного, большинство из них соблюдает антиковидные меры.

Днем сотрудники проверили 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Из 130 организаций нарушения обнаружены лишь в шести – не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников.

Ночью сотрудники проверили 30 заведений общепита. Нарушения зафиксировали в 10 барах, кафе, кальянных и ночных клубах, расположенных на улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах и на проспекте Испытателей. Заведения работали после 23:00, отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов, персонал не носил маски. Один бар на улице Рубинштейна закрыли.

Напомним, введение QR-кодов в петербургских кафе и магазинах перенесли на 27 декабря.

Фото: пресс-служба Смольного