В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что петербургский автохолдинг "Мега-Авто" распродает свои активы. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Таким образом компания намерена оптимизировать дилерский портфель. При этом "Мега-Авто" оставляет под своим руководством пять центров в Северной столице.
Отмечается, что часть активов приобретет "Объединённая Автомобильная Корпорация – РРТ" и сеть "Ключавто".
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Фото:pixabay
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