При этом компания оставляет под своим руководством пять центров в Северной столице.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что петербургский автохолдинг "Мега-Авто" распродает свои активы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Таким образом компания намерена оптимизировать дилерский портфель. При этом "Мега-Авто" оставляет под своим руководством пять центров в Северной столице.

Отмечается, что часть активов приобретет "Объединённая Автомобильная Корпорация – РРТ" и сеть "Ключавто".

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром Нефть" выбрал 10 стартапов в помощь своему бизнесу.

Фото:pixabay