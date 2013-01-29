Петербургский автоэксперт заподозрил некачественные стеклопакеты в новых МАЗах

С начала года в городе сгорели пять новых автобусов, которые были введены во время транспортной реформы.

Сегодня рано утром на перекрестке улиц Кипренского и Связи в Петродворцовом районе Петербурга сгорел очередной автобус МАЗ. Пожарные боролись с огнем 20 минут. В разговоре с "Невскими Новостями" автоэксперт Максим Багаев сравнил новый автобус с аквариумом: в стеклопакетах скапливается вода. Специалист объяснил, почему.

Причина кроется в одном – некачественных стеклопакетах.

Уже понятно, что они негерметичны. Выглядит это, конечно, смешно: либо это встроенная система пожаротушения, либо они аквариум там планируют устроить, рыбок разводить. Непонятно. Опять МАЗ, опять проблемы. Максим Багаев

Вода может залетать либо при мойке автобуса, если стеклопакет не замазан, либо скапливается конденсат от кондиционера. Завод-производитель должен устранять этот дефект, пока на автобус действует гарантия.

Фото: Piter.tv