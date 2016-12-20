Петербургский автобус ЗИЛ-155Г стал памятником науки и техники России

ЗИЛ-155Г является последней и самой технически совершенной модификацией модели ЗИС-155.

Петербургский автобус ЗИЛ-155Г из коллекции "Пассажиравтотранса" признан памятником науки и техники России. К решению пришли на заседании XXXI Экспертного совета Политехнического музея в Москве. Данный статус впервые присваивают автобусу, рассказали в пресс-службе ГУП СПб "Пассажиравтотранс" 13 декабря.

ЗИЛ-155Г является последней и самой технически совершенной модификацией модели ЗИС-155.

Многие технические решения, использовавшиеся при производстве ЗИЛ-155Г, успешно применялись впоследствии. Пресс-служба ГУП СПб "Пассажиравтотранс"

Кузов ЗИЛ-155Г сделан из алюминия при помощи дюралевых ударных заклепок. Технологию заимствовали из авиационной промышленности.

В коллекцию "Пассажиравтотранса" ЗИЛ-155Г попал в 2017 году, его реставрацию проводили с 2019 по 2023 гг.

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Фото: пресс-служба ГУП СПб "Пассажиравтотранс"