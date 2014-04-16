Крупную закупку электробусов для Петербурга объявили в третий раз

Условия для участников конкурса были изменены.

ГУП "Пассажиравтотранс" в третий раз объявило тендер на приобретение электробусов. Судя по данным портала госзакупок, условия для участников конкурса претерпели изменения.

Так, начальная цена контракта составляла 4,2 млрд рублей. За эту сумму требовалось поставить в город на Неве 40 низкопольных двухсекционных электробусов большого класса на условиях финансовой аренды до ноября 2024 года. Теперь "Пассажиравтотранс" сократил число транспортных единиц до 22. Кроме того, изменён класс электробусов (большой вместо особо большого) и назначил начальную цену контракта в 1 млрд рублей.

Кроме того, описаны другие характеристики требуемых моделей. Они должны быть односекционными, трёхдверными, низкопольными, с вместительностью до 85 человек и сидячими местами для 26-30 человек. Электробусы должны быть выпущены не раньше 2024 года, а поставить их необходимо до конца июля этого же года.

Ранее мы сообщили о том, что на два маршрута в Петербурге поступили китайские электробусы "Ютонг".

Фото: Комтранс Петербурга