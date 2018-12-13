Петербургский арт-прогноз: Ночь музеев 2019

Арт-центр "Пушкинская-10" (Лиговский пр. 53) Программа "Части Целого" Музей петербургского авангарда (ул. профессора Попова, 10) Программа "Элементы авангарда" "Arts Square Gallery" (ул. Итальянская, 5) Проект "Deep Space" Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (Набережная канала Грибоедова, 103) Выставки петербургских художников и балаган-перформанс ДК Громов (ул. Громова, 4) Перформанс "Sound mystery или Элементарное действо о звуке" ЦВЗ "Манеж" (Исаакиевская пл., 1) Экскурсии по выставке

НОЧЬ МУЗЕЕВ 18 мая 2019 : ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРТПРОГНОЗ № 9

артмузы: Валерия Белая и Елизавета Бизюкова; операторы: Данил Антропов и Андрей Кузькин, монтаж: Вячеслав Корнев, звук: Дарья Сарычева.